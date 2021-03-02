По словам министра, за минувшие сутки сделали более 1,7 тыс. прививок от коронавирусной болезни, а в целом - около 5 тысяч.

В Украине на вакцинацию от COVID-19 уже записались почти 45 тыс. человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает пресс-службаМинздрава.

Согласно данным, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалось 5 тыс. 280 человек, из контакт-центр Министерства здравоохранения - 671, через портал «Дія» - 38 тыс. 531 человек.

«Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и их доверия к системе здравоохранения и планов Минздрава по преодолению COVID-19», - сказал Степанов.

По словам министра, за минувшие сутки сделали более 1,7 тыс. прививок от коронавирусной болезни, а с начала кампании - в общем почти 5 тысяч.

Степанов пояснил, что вакцинация происходит по каскадному принципу, который предусматривает увеличение количества мобильных групп и стационарных пунктов прививки с каждым последующим этапом кампании по вакцинации. Стратегическая цель, которую ставит Минздрав, охватить вакцинацией как можно большее количество населения в кратчайшие сроки.

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«COVID-19 - это враг, с которым мы ведем войну уже в течение года. От него нас защищают врачи - наши герои, ставшие живым щитом между нами и болезнью. Но болезнь коварная и может унести жизни даже 30-40-летних людей. У нас есть вакцина, которая в состоянии защитить от этой болезни, ведь, сделав прививку, вы не заболеете вообще или перенесете заболевание в легкой форме. Вы точно будете жить. Поэтому очень важно, чтобы украинцы продолжали вакцинироваться =», - подчеркнул глава Минздрава.

Как записаться на вакцинацию от COVID-19

В ведомстве напомнили три способа, как записаться в очередь на вакцинацию: на сайте vaccination.covid19.gov.ua; через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19; через портал государственных услуг «Дія».

Сейчас идет первый этап прививочной кампании, во время которого прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, постояльцы и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в зоне ООС.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Константин Гончаров