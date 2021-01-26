Всемирная организация здравоохранения издала новые клинические рекомендации по уходу за пациентами с COVID-19.
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Об этом сообщает «Голос Америки», о новых рекомендациях рассказала на брифинге пресс-секретарь организации Маргарет Харрис.
В частности, в ВОЗ выступают за то, чтобы пациенты, у которых подозревается или подтверждена коронавирусная инфекция, имели доступ к долгосрочному меднаблюдению. Это особенно важно, если у больного не проходят или меняются симптомы.
Среди рекомендаций для пациентов, которые лечатся дома - использование оксиметров для измерения уровня кислорода в крови. Это позволит вовремя обратиться в больницу.
Также ВОЗ рекомендовало в условиях больницы использовать антикоагулянты крови, чтобы предотвратить появление сгустков в кровяных сосудах. Предлагается использовать меньшие дозы, чтобы избежать нежелательных последствий.
Для пациентов, которым предоставляется дополнительный кислород, в ВОЗ рекомендуют размещать таких пациентов на животе, чтобы облегчить поступление кислорода.
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