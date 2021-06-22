Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение индийского штамма коронавируса, который теперь называется delta, в 92 странах.
Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.
«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», - сказала Ван Керкхове, передает «РИА Новости» со ссылкой на Publicо.
В настоящее время в мире насчитывается 195 независимых государств (Ватикан и члены ООН).
Читайте такжеCNN: смертей от COVID-19 в мире может быть в два раза большеДельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант).
По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.
Вас также могут заинтересовать новости
- Индия готовится к новой волне COVID-19: в стране обучают более миллиона медиков
- Эксперт об опасности "индийского" штамма COVID-19: заразнее и быстрее
- В Индии выявили новую мутацию COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram