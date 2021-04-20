По словам депутата, единственный способ предупредить четвертую волну коронавирусной болезни - значительно ускорить вакцинацию.

Украине нужно готовиться к четвертой волне COVID-19, которая может начаться осенью и стать более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

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«Еще не закончилась третья волна коронавирусной болезни, а нам уже нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью», - заявил он.

По словам Радуцкого, ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. «В Индии недавно обнаружили «индийский» штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее «британского» и «южноафриканского», - отметил депутат.

Радуцкий подчеркнул, что в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тыс. случаев повторного заражения. Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - через 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца.

Поэтому, по словам депутата, высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели COVID-19, могут инфицироваться уже осенью.

Радуцкий заявил, что единственным выходом для того, чтобы предупредить четвертую волну коронавируса, является значительное ускорение темпов вакцинации. Израиль, США, Великобритания планируют вакцинировать все взрослое население уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года.

«Темпы вакцинальной кампании неудовлетворительные. 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал задание правительству разработать новый Национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, которыми Министерство здравоохранения предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны», - подчеркнул он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

С начала прививочной кампании привито 462 тыс. 791 человека.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек. Выздоровели 1 млн 499 тыс. 752 человека. ПЦР-тестов было проведено 8 млн 996 тыс. 039. Летальных случаев зарегистрировано 40 тыс. 367.

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Автор: Константин Гончаров