Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.
Об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".
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"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", — сказала она.
Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.
"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.
Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.
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