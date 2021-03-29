Врач отметила, что на сегодня в Украине еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности.

Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу.

Об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

Читайте такжеСтепанов назвал причины роста смертности от COVID-19 в Украине (видео)

"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", — сказала она.

Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.

"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", — сказала она.

Ранее иммунолог Вадим Аристов заявил, что в Украине будет еще не один карантин из-за коронавируса.

Коронавирус в Украине: что известно

Новости Украины и мира на утро 29 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко