В настоящее время в ряде регионов страны действует усиленный карантин из-за их попадания в "красную" зону.

Украину в будущем может ожидать несколько локдаунов из-за скачков заболеваемости COVID-19.

Такое мнение высказал иммунолог Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24".

Следующий локдаун Аристов прогнозирует уже в ближайшее время.

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"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун – все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - сказал он.

На осень он предвещает следующий всплеск заболеваемости в стране.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", - сказал иммунолог.

Коронавирус в Украине: перспективы локдауна

23 марта руководитель Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время не будут вводить. Ограничения будут вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться число больных и госпитализаций.

Также он прогнозировал, что в ближайшие 2-3 недели количество COVID-больных в сутки может увеличиться до 25 тысяч.

27 марта количество областей в "красной" зоне сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что раньше называли условием внедрения локдауна. В "красных" регионах сейчас действуют усиленные карантинные ограничения.

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Автор: Юрий Годован