Для лечения пациентов с коронавирусом в условиях стационара существует как минимум две причины - показатель сатурации и высокая температура.
Об этом "Фактам" рассказала заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук.
"Когда показатель сатурации — насыщения крови кислородом — ниже 92 процентов. Если практически не сбивается высокая (выше 39-39,5 градуса) температура. Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", - говорит врач.
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По ее словам, зачастую инфекция протекает непредсказуемо, поэтому пациентам с фоновыми заболеваниями лучше лечиться в стационаре.
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