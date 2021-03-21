Организаторы форума взяли паузу минимум на три недели.

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановили на три недели.

Об этом сообщает пресс-служба всеукраинского форума.

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"Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - говорится в сообщении.

Карантин в Киеве

В Киеве с 20 марта по 9 апреля введены жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

По случаю 30-летия независимости Украины с 8 февраля еженедельно проводится всеукраинский форум «Украина 30». Он проходит в формате общественного диалога с участием представителей власти, общественности, международных и украинских экспертов, ученых, журналистов.

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Автор: Леся Лещенко