Новый цвет будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или более на 100000 человек.

Совет ЕС ввел темно-красные зоны COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, сообщает "Европейская правда".

Как сообщается, новый цвет добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости.

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Этот цвет будет применяться в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или более на 100000 человек.

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С ростом числа инфекций и распространением новых штаммов вируса большая часть блока уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском.

Государства-члены должны препятствовать всем несущественным путешествиям в красные и темные районы, в то же время пытаясь избежать препятствий для основных путешествий.

Они также должны требовать от лиц, которые путешествуют из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на заражение COVID-19 до прибытия и пройти карантин или самоизоляцию.

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Автор: УНИАН