Вакцина Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград заявляет, что реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech составляет 98%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме в Киеве.

Она отметила, что Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства.

«Все предыдущие вакцины содержат в себе антиген как основную действующую субстанцию, на которую образуются антитела у привитого человека», - отметила она.

По словам Виноград, вакцина Pfizer содержит в себе «искусственно созданную матричную РНК».

«То есть это не антиген, это генетическая информация, запускающая синтез антигена у вакцинированного человека, на который образуются антитела. То есть это совершенно новый принцип в защите человека, в данном случае от SARS-Cov-2. Эта вакцина используется впервые», - отметила эпидемиолог.

«В начале - перед внедрением вакцины давали эффективность в 95%. Реальная эффективность в странах, которые ее используют - 98%. Она очень интенсивно используется в Израиле, США. Идет разговор о внедрении ее производства на других платформах, в том числе ЕС планирует для себя организовать производство, поскольку мощности, которые сегодня существуют, не обеспечивают реальную потребность населения», - добавила Виноград.

Также эпидемиолог заявила, что у привитых этой вакциной людей наблюдаются все те побочные эффекты, которые были указаны производителем, ничего другого нет.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

18 апреля в Украине началась вакцинация этим препаратом.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty - это мРНК-вакцина. Она разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

В Украине вакциной Comirnaty будут прививать пожилых людей, сотрудников системы органов МВД: Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ГПСУ, полицейских, нацгвардейцев.

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Автор: Константин Гончаров