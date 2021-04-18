Вакцинирование проводится силами мобильной бригады.

В Украине сегодня начали проводить иммунизацию антикоронавирусной вакциной Pfizer/Biontech. Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке.

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Об этом сообщает "Сегодня". Отмечается, что вакцинацию начали с директора больницы, после прививки начали делать уже пациентам.

Вакцинирование проводится силами мобильной бригады. Вместе с ней на место выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, прививки сделают около 100 гражданам – подопечным и персоналу интерната.

Главный санврач отметил, что вакцина уже доехала до всех региональных складов. И с сегодняшнего дня в каждой области Украины можно сделать прививку американским препаратом.

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

В Украине первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся 18 апреля. Их будут делать в домах престарелых.

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Автор: Дмитрий Захаров