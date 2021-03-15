Вакцинированные люди могут заразиться коронавирусом, однако вакцина должна эффективно предотвращать тяжелое течение болезни.
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Об этом в комментарии ТСН рассказал иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней Федор Лапий. Ученый прокомментировал, в частности, болезнь главного санитарного врача Виктора Ляшко – он был вакцинирован, однако все равно заразился.
«Виктор [Ляшко] был вакцинирован 2 марта. А сегодня он, собственно, получил подтверждение диагноза COVID-19, и вакцина начинает работать через 12-14 дней, плюс-минус. Но я думаю, что у него болезнь будет протекать легко, и время расставит точки над «і», - отметил специалист.
Как пояснил Лапий, если COVID-19 развивается у уже вакцинированных людей, это никоим образом не влияет на тактику лечения. Соответствующее заключение еще в январе Минздраву предоставили эксперты по вопросам иммунопрофилактики.
Врач также отметил, что вакцинированные люди тоже могут быть носителями коронавируса, поэтому маски и социальная дистанция не потеряют актуальности еще некоторое время.
COVID - 19 у Виктора Ляшко
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13 день после получения первой дозы вакцины от коронавируса Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.
- Ляшко подчеркнул, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.
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