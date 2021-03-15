Ученый прокомментировал коронавирусную инфекцию у главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Вакцинированные люди могут заразиться коронавирусом, однако вакцина должна эффективно предотвращать тяжелое течение болезни.

Читайте такжеЕще три страны приостановили использование вакцины AstraZeneca

Об этом в комментарии ТСН рассказал иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней Федор Лапий. Ученый прокомментировал, в частности, болезнь главного санитарного врача Виктора Ляшко – он был вакцинирован, однако все равно заразился.

«Виктор [Ляшко] был вакцинирован 2 марта. А сегодня он, собственно, получил подтверждение диагноза COVID-19, и вакцина начинает работать через 12-14 дней, плюс-минус. Но я думаю, что у него болезнь будет протекать легко, и время расставит точки над «і», - отметил специалист.

Как пояснил Лапий, если COVID-19 развивается у уже вакцинированных людей, это никоим образом не влияет на тактику лечения. Соответствующее заключение еще в январе Минздраву предоставили эксперты по вопросам иммунопрофилактики.

Врач также отметил, что вакцинированные люди тоже могут быть носителями коронавируса, поэтому маски и социальная дистанция не потеряют актуальности еще некоторое время.

COVID - 19 у Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13 день после получения первой дозы вакцины от коронавируса Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

Ляшко подчеркнул, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров