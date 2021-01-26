Он подчеркнул, что восстановление после COVID-19 может занимать месяцы, и призвал близких тех, кто столкнулся с коронавирусом, помогать им справляться с последствиями.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые опасные последствия, к которым может привести коронавирус.

Об этом он рассказал в видеоблоге, опубликованном на YouTube.

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По словам специалиста, для таких состояний в медицине используется термин постковид: им описывают симптомы у переболевшего COVID-19 человека, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился.

По словам Комаровского, многие после перенесенного коронавируса испытывают постоянную усталость.

«Оказалось, что за время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практически всех других внутренних органов», — объяснил доктор.

Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань и клетки головного мозга, приводит к микрокровоизлияниям и появлению участков с нарушенным кровоснабжением.

Комаровский разделил симптомы постковида на три группы. Первые — это симптомы со стороны органов дыхания, они проявляются в виде кашля, одышки и ощущении нехватки воздуха, когда все показатели в норме. Во вторую группу он отнес ощущение слабости — симптом, на который жалуются почти все переболевшие. Доктор уточнил, что это не просто усталость, а состояние «жуткой общей слабости», когда ни на что нет сил.

«Третья группа симптомов — это симптомы иллюстрирующие поражения нервной системы», — отметил Комаровский.

К ней он отнес психические расстройства, нарушения сна, невозможность выстроить какие-то примитивные логические цепочки, очень серьезные нарушения памяти и невозможность осуществить, казалось бы, совершенно банальные вещи.

«Ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает систему дыхания. Нет. Это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», — заключил доктор.

Он подчеркнул, что восстановление после COVID-19 может занимать месяцы, и призвал близких тех, кто столкнулся с коронавирусом, помогать им справляться с последствиями.

Ранее Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Виктория Гордиенко