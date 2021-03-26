По словам Кулебы, Украина уже должна была бы получить следующие партии этой вакцины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что экспорт вакцины CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, в другие страны, в частности в Украину, «поставлен ​​на паузу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

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«Что касается непосредственно правительства Индии, то я хочу поблагодарить индийских коллег за то, что произошла поставка первой партии вакцины в Украину. Мы уже должны были бы получить следующие партии, но действительно пока экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу», - заявил он.

Кулеба отметил, что он не будет вдаваться в причины этого решения: «Некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых СМИ. Некоторые из них являются непубличными, но факт остается фактом».

«Экспорт вакцины CoviShield поставлен на паузу, и это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину, в частности - это Канада и Бразилия», - сказал глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидается только разрешение правительства Индии.

24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на некоторое срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от Посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спроса.

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Автор: Константин Гончаров