Речь идет об освобождении производителей вакцин от COVID-19 от юридической ответственности за возможные риски, связанные с применением их препаратов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность получения Украиной вакцин против COVID-19 за программой COVAX.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В частности, речь идет об освобождении производителей вакцин от COVID-19 от юридической ответственности за возможные риски, связанные с применением их препаратов в Украине.

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведение широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирующих риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - сказано в сообщении.

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Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - говорится в документе.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсаций.

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Автор: Олег Давыгора