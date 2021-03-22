Степанов раскрыл подробности.

Украинцам будут компенсировать возможный ущерб для здоровья после неудачной вакцинации от коронавируса. Делать это будут из специального фонда, который намерены создать.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

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"Этот фонд будет наполняться деньгами, потому что мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба от вакцинации. Что это может быть за ущерб? Например, в результате вакцинации, а мы предусматриваем все без исключения, даже теоретические последствия, человеку может быть установлена инвалидность, что это привело к какому-то заболеванию. И нужно делать соответствующие выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства. Об этом мы говорим, за причиненный ущерб такая ответственность, которую на себя берет правительство", - рассказал министр.

По его словам, в Украине "меньше 0,5% каких-либо побочных реакций в результате вакцинации".

"111 тыс. провакцинировано, 495 всего незначительных реакций произошло, которые ни к какому вреду не привели", - отметил Степанов.

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Автор: Юрий Годован