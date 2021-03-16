Как напомнил врач, уже переболевшие коронавирусом люди могут спокойно вакцинироваться.

Пациентам, которые почувствовали симптомы COVID-19 уже после вакцинации, следует сдать ПЦР-тест. Однако иммунная реакция обычно проявляется в первые недели после вакцинации.

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Как сообщает «РБК-Украина», об этом в комментарии журналистам заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сам он заразился коронавирусом уже после получения первой дозы вакцины.

По его словам, люди, переболевшие коронавирусом, могут вакцинироваться. Для этой категории пациентов никаких противопоказаний нет.

"У большинства людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция появляется в течение первых нескольких недель после заражения. До сих пор продолжаются исследования, которые призваны определить, насколько сильна защита вследствие перенесенной болезни и как долго она длится. Также, параллельно изучается вопрос, зависит ли сила и продолжительность иммунного ответа от типа инфекции, в частности от того, как она протекает без симптомов, в легкой или тяжелой форме", - пояснил санврач.

Сейчас Минздрав позволяет делать прививки тем, кто уже переболел и раньше чем через полгода после болезни. Однако для этого должны быть излишки вакцины.

COVID - 19 у Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13-й день после получения первой дозы вакцины от коронавируса Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

Ляшко подчеркнул, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации болезнь пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.

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Автор: Дмитрий Захаров