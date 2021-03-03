В Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса, однако его опасных мутаций, по состоянию на сейчас, не обнаружено.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - сказал он.
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Степанов рассказал, откуда и куда еще Украина направила образцы на исследование штаммов.
"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, нужно сложное дорогостоящее оборудование", - сказал он.
Новые штаммы коронавируса: что известно
- Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины. В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки.
- В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.
- В феврале 2021-го англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что для производства и начала распространения эффективных вакцин против мутированных версий коронавируса может потребоваться 6-9 месяцев.
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