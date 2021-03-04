Главный санврач страны утверждает, что британская мутация вируса не влияет на эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил обнаружение в Украине британского штамма коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Ляшко сообщил, что соответствующее исследование провели в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, а его результаты стали известны только сегодня.

"Мутацию обнаружили в образцах, отобранных две недели назад на территории города Ивано-Франковска... Это свидетельствует о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который быстрее передается от человека к человеку", – сказал Ляшко.

По его мнению, это является одной из причин вспышки COVID-19 в западных областях Украины.

Читайте такжеШмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в УкраинеГлавный санврач также рассказал, что в этот понедельник началось исследование еще 48 образцов от тяжелобольных из Ивано-Франковской области, результаты ожидают в пятницу или понедельник.

По словам Ляшко, вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против британской мутации вируса, а Минздрав уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения о выявлении в Украине нового штамма.

В Центре общественного здоровья МОЗ рассказали, что во время секвенирования (набор биохимических методов установления последовательности нуклеотидных оснований – УНИАН) 20 образцов выяснилось, что два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями — В1.1.7 (VUI2020212/01). Результаты уже внесли в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV-2).

В то же время в ЦОС отметили, что 24 февраля Украина получила результаты секвенирования 48 образцов из лаборатории, функционирующей на базе клиники "Шарите" (Берлин, Германия). Эти образцы были взяты из 11 административных территорий Украины, в том числе и из Ивано-Франковской области. Результаты не выявили циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют британское (В1.1.7), южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения.

Кроме уже известных генетических вариантов, которые определили в Украине (В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2), установлено циркуляцию вирусов других генетических линий. Они имеют происхождение из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

В целом вирусологическая лаборатория ЦОС отправила в определенную ВОЗ лабораторию 200 образцов со всей Украины. Исследование других образцов продолжается.

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Автор: Константин Гончаров