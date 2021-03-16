Александр Ткаченко говорит, что хотел бы проверить, откуда эти слухи и кто их лоббистом.

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что Россия занимается дискредитацией "AstraZeneca" в Европе, чтобы расчистить фармрынок для своего "Спутника V".

Об этом он написал в Telegram.

"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле обычно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" – вакцины "AstraZeneca", – объясняет Ткаченко.

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Министр убежден, что Кремль хочет информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков на разрешение применения "Спутника V".

Ткаченко подчеркнул, что в распространении слухов авторы мало обращают внимания на отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной "AstraZeneca", а также о связи между препаратом и образованием тромбов говорят и в ВОЗ, и в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

"Россия же, упорно продолжает лоббировать свой Спутник", – указывает глава Минкульта.

Министр отметил, что тщательно проверил бы, откуда подобная информация поступает, "и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ".

"И да, прошло уже 5 дней со дня моей прививки вакциной AstraZeneca. Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации", – рассказал Ткаченко.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

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Автор: Яна Ставская