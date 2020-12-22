Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что планирует вакцинироваться за собственные средства.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, планирует ли делать прививку от коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга Арахамия напомнил, что он и его заместитель Александр Корниенко переболели COVID-19.

"Александр Сергеевич (Корниенко-УНИАН) и я уже имеем антитела. А ведь они только несколько месяцев работают... Если можно вакцинироваться, точно буду вакцинироваться. Но буду вакцинироваться за деньги. Потому что не хочу забирать бесплатную вакцину от тех людей, которые не могут себе это позволить", - отметил Арахамия.

Он добавил, что всех членов своей семьи будет вакцинировать за собственные средства.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине готовятся к старту вакцинации от COVID-19 весной 2021 года.

В марте ожидается поставка в Украину первой партии вакцин в количестве 8 млн доз в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Татьяна Поляковская