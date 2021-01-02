После праздничных выходных по состоянию на 2 января в Украине коронавирус подтвердили всего у 5038 граждан.

Председатель правления благотворительных фондов "Вернись живым" и "Крылья феникса" Александра Тарасова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Об этом в Facebook сообщила волонтер Лилия Блохина.

"Печаль, боль... Друзья, от Covid 19 умерла наша волонтерка Александра Тарасова", – написала она.

Коронавирус в Украине

После праздничных выходных состоянию на 2 января в Украине подтвердили коронавирус всего у 5038 граждан. Вчера, 1 января, количество выявленных случаев инфицирования составила 9432, а выздоровлений – более 10 тысяч. За минувшие сутки выздоровели 2606 человек, 51 человек умер.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН