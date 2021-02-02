25 января министр здравоохранения заявил о возможности возвращения к адаптивному карантину.

Стало известно, когда Кабинет министров рассмотрит разделение Украины на карантинные зоны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.

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Как отметил собеседник журналистам, возвращение к адаптивному карантину заслушают завтра, 3 февраля.

"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассмотреть постановление о разделении на зоны", – цитирует издание собеседника.

По его словам, эксперты пока согласовывают окончательное разделение.

25 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил о вероятности возвращения к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: УНИАН