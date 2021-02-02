Стало известно, когда Кабинет министров рассмотрит разделение Украины на карантинные зоны.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.
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Как отметил собеседник журналистам, возвращение к адаптивному карантину заслушают завтра, 3 февраля.
"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассмотреть постановление о разделении на зоны", – цитирует издание собеседника.
По его словам, эксперты пока согласовывают окончательное разделение.
25 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил о вероятности возвращения к адаптивному карантину.
Адаптивный карантин в Украине
Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.
Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.
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