На следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

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Напомним, 3 февраля стало известно, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Денис Прядко