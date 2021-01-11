Массовый вояж на пляж одесситы объяснили тем, что сейчас прогулка к морю для них осталась единственным развлечением выходного дня, ведь большинство ресторанов, кафе и развлекательных заведений закрыты.

Тысячи одесситов провели карантинный уик-энд на свежем воздухе, оккупировав местные пляжи.

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Как говорится в сюжете ТСН, людей было так много, что на подъездах к пляжам образовывались пробки из автомобилей.

При этом люди не только гуляли по побережью - целые компании собирались на берегу с напитками и едой. Некоторые смельчаки даже купались в море, хотя температура воды не превышала 5 градусов тепла.

Массовый вояж на пляж одесситы объяснили тем, что сейчас прогулка к морю для них осталась единственным развлечением выходного дня, ведь большинство ресторанов, кафе и развлекательных заведений закрыты.

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Автор: Марина Григоренко