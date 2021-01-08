Раньше от карантина сильнее всего страдали специализированные магазины, отметил главный санврач.

В правительстве уточнили торговые ограничения, вводимые в Украине во время зимнего локдауна.

Соответствующее сообщение появилось на правительственном портале.

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В частности, запрещается деятельность бытовых магазинов.

В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что главной целью новых карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, уменьшение заболеваемости.

Он также объяснил, почему ограничения имеют именно такой формат.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами питания, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и тому подобному», — отметил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в них исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и прочим, а не за продуктами. Так нарушался принцип карантинных ограничений.

«К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — подчеркнул чиновник.

Министр здравоохранения Максим Степанов, со своей стороны отметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей на торговых площадях. Тогда как, например, в киосках приема посетителей не предвидится.

«Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками», — отметил Максим Степанов.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Во время усиления карантина разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветаптек;

работа медучреждений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных.

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Автор: Дмитрий Захаров