Мир может вернуться к привычной жизни в конце 2022 года / фото REUTERS
Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что благодаря вакцинации от COVID-19 мир может вернуться к нормальной жизни к концу 2022 года.
Свой прогноз он дал польской газете Gazeta Wyborcza и телеканалу TVN24.
«К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни», - сказал миллиардер.
По мнению Билла Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации будет достаточным, чтобы количество случаев заражения коронавирусом начало снижаться.
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