Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

По мнению Билла Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации в мире будет достаточным, чтобы количество случаев заражения коронавирусом начало снижаться.

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