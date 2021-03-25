Мир может вернуться к привычной жизни в конце 2022 года / фото REUTERS

Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что благодаря вакцинации от COVID-19 мир может вернуться к нормальной жизни к концу 2022 года.

Свой прогноз он дал польской газете Gazeta Wyborcza и телеканалу TVN24.

«К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни», - сказал миллиардер.

По мнению Билла Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации будет достаточным, чтобы количество случаев заражения коронавирусом начало снижаться.

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Автор: Денис Прядко