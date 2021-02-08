По словам президента, власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что, если говорить откровенно, то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы», - отметил Зеленский.

По словам президента, в Украине была разрушена система лабораторий и вертикаль государственных санитарных врачей.

«Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме», - отметил он.

Кроме того, напомнил президент, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пусты.

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«Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, противодействующих COVID-19, до 300 процентов. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней», - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.

«Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время», - сказал он.

В то же время Зеленский констатировал, что в вопрос противодействия COVID-19 вмешивалась политика.

«Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа - и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса», - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что результаты, которые в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавирусу.

«Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун», - констатировал Зеленский.

Он напомнил, что люди, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, получили экономическую поддержку.

«Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму 8 тыс. грн. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса», - добавил Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров