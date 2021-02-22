В ОП рассчитывают, что первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19 может прибыть в Украину утром 23 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что часто спорит с министром здравоохранения Максимом Степановым о поставке в Украину вакцины от коронавируса.

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Как сообщает «Гордон», об этом президент рассказал в общении с журналистами на форуме «Украина 30».

"Нужно говорить о вакцине тогда, когда она приедет [в Украину]. Вот она приедет, и мы скажем: "Вакцина в Украине". Это наши споры постоянные с министром охраны здоровья [Максимом Степановым]. Он говорит: "Все, она едет". Я ему говорю: "Максим, я вас прошу очень, пусть она приедет и люди это увидят". Правда, все нервничают из-за этого, но я считаю, что беспокоиться не о чем", – отметил Зеленский.

Глава государства привел в пример опыт других стран, где вакцинация уже началась.

"Мы видим сейчас, что происходит с вакцинами, как это нужно делать и с кого нужно начинать и кем заканчивать", – заключил он.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко надеется, что первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19 может прибыть в Украину утром 23 февраля.

Вакцина для Украины: что известно

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле - и на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Автор: УНИАН