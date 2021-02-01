Зеленский надеется, что страны ЕС помогут Украине с вакциной.

Президент Владимир Зеленский рассказал о проблемах вакцинации в Украине.

В интервью американскому каналу HBO он заявил, что Украина "не в приоритете стран, которые уже получают вакцину", однако страны ЕС все же будут помогать Украине с вакциной.

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"Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран. Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народам, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Владимир Зеленский.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer.

В период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина также получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Зеленский заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Украине должна быть бесплатной.

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Автор: Екатерина Лиманская