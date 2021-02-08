Президент рассказал, что в Украине за нарушение карантинных правил еженедельно штрафуют тысячи людей.

Президент Владимир Зеленский считает, что штрафы за нарушение карантинных требований важны, но было бы лучше, если бы украинцы относились к себе и окружающим с большей ответственностью.

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Как сообщает ТСН, такое мнение он высказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Глава государства не согласился с утверждением журналистки о том, что штрафы "не работают".

"Я бы не сказал, что штрафы не работают. Штрафуют тысячи людей - я каждую неделю получаю информацию на нашем совещании. Штрафы есть, но в принципе все же в голове у человека... Информационно мы должны работать вместе, чтобы они осознавали угрозу. Это же как человек, который навеселе едет по дороге. Вопрос же не в том, что только он может погибнуть, но и в том, что из-за него могут погибнуть другие люди. Поэтому нужна ответственность", — сказал Зеленский.

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Автор: УНИАН