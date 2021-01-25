Переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. В частности – детальный план прививок по каждой области.

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Как сообщается на сайте ОП об этом глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Во время совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас – в пределах 21%.

Отмечается, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Владимир Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

«Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок», – отметил он.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Дмитрий Захаров