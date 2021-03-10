Маску создали для того, чтобы усилить защиту, когда обычную маску, которая закрывает рот и нос, нужно снимать.

В Мексике ученые создали маску для защиты от коронавируса, которую надо надевать только на нос. Она не заменяет медицинскую маску, а помогает избежать попадания инфекции тогда, когда обычную маску нужно снять.

Читайте такжеВ Норвегии жителям могут рекомендовать носить по две маскиКак сообщает ТСН со ссылкой на Lajornada, новое изобретение создали сотрудники мексиканского Национального политехнического института и назвали Mask Eating. Специалисты объясняют, что разработка подобной маски необходима для усиления защиты от инфицирования COVID-19, особенно когда ходят более заразные штаммы коронавируса.

Изобретение не должно заменить привычную маску. Оно может быть полезно в те моменты повседневной жизни, когда обычную маску использовать невозможно, например, во время еды или на приеме у стоматолога.

Специалисты объяснили, что для того, чтобы сделать маску эффективным барьером перед коронавирусом, они приняли во внимание размер аэрозолей (менее 5 микрон) и оценили различные материалы. В результате ученые выбрали материал для изготовления маски, который подходит больше всего.

Ученые сейчас ведут переговоры с компанией, которая вскоре начнет производство назальных масок, чтобы их могли приобрести для пользования.

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Автор: Ирина Погорелая