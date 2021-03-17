Верховная Рада Украины должна пойти на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19 у депутата, который вчера был в сессионном зале.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Нестор Шуфрич (фракция «ОПЗЖ») на заседании парламента.
Он отметил, что согласно закону об инфекционных заболеваниях, а также решениям правительства «мы обязаны обеспечить самоизоляцию, если мы были в окружении нашего заболевшего COVID-19 коллеги. Сегодня подтвердился тест, к сожалению». При этом Шуфрич отметил, что по этическим соображениям он не будет называть фамилию народного депутата.
Депутат призвал председателя ВР Дмитрия Разумкова собрать председателей фракций и определиться по дальнейшей работе.
В ответ Разумков обратил внимание Шуфрича на то, что большинство членов фракции, в которую он входит, находятся в сессионном зале без защитных масок.
При этом Разумков отметил: «ВР никогда не шла на локдаун». «Если у вас есть желание изменить регламент работы ВР и перейти в режим работы комитетов, то обязательно можете это сделать, когда мы выйдем из рассмотрения вопроса (речь идет о рассмотрении законопроекта о рынке и земли - УНИАН), которое сейчас рассматривается», - сказал спикер.
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