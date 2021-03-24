Вадим Аристов

Правительство запретило ходить без масок или респираторов по улицам, паркам и другим территориям общего пользования в «красных зонах». И это решение, несмотря на все шутки и возмущения части общества, является правильным. Ведь при сохранении нынешней скорости госпитализаций реанимационные койки в стране закончатся через 18 дней, а госпитальные койки – через 12 дней. Несмотря на то, что скорость госпитализаций будет только расти (потому что эпидемии имеют экспоненциальный характер роста), то мест перестанет хватать даже раньше.

Уже сейчас в стране сложилась критическая ситуация с заболеваемостью Covid-19, и запрет находиться на улицах без масок – это самое простое, что можно сделать. Эта мера может показаться нарушающей гражданские права и заставляющей бунтовать. Но если сравнить его с «альтернативой», желание сопротивления исчезнет. Потому что альтернатива тотальному ношению масок - это комендантский час, остановка общественного транспорта и работа по спецпропускам.

Запрет находиться даже на улице без маски точно сработает на пользу, потому что он сделает невозможным ситуации, когда кто-то пытается обойти уже имеющиеся правила относительно помещений. Например, когда людям на улице можно находиться без маски, кто-то считает, что может и в магазин войти без нее, потому что ему «только сигареты», или «только быстренько спросить». Заставить такого человека надеть маску может только охранник или полицейский на входе. Поэтому очень часто правило о ношении масок нарушается.

Альтернатива тотальному ношению масок – это комендантский час, остановка общественного транспорта и работа по спецпропускам.

Конечно, вероятность инфицироваться в помещении намного выше, чем на улице, где лучше вентиляция, и движение воздуха рассеивает аэрозоль с инфекцией. Однако все равно на улице не нулевой риск инфицирования. Например, если ты идешь по улице за инфицированным человеком в течение нескольких минут, частицы аэрозоля, которые он выдыхает, летят на тебя по ветру, то есть все это время ты можешь вдыхать струю зараженного аэрозоля. Еще хуже ситуация, когда ты проходишь общественный коридор, едешь в лифте, проходишь через подземный переход. Согласитесь, мало кто будет, опускаясь в подземный переход, специально надевать маску (хотя там нет нормальной вентиляции, а потому и зависает этот аэрозоль, который инфицирует других прохожих).

Другой пример. Поскольку сейчас не работают кафе, все берут с собой какую-то еду и начинают общаться с друзьями на каких-то лавочках в тех же парках или скверах. Следовательно, парк превращается из места одиночной спортивной пробежки на место скопления людей – шагая по парку, ты должен периодически проходить через небольшую толпу людей и дышать, возможно, зараженным воздухом. Пожалуй, будет глупо постоянно снимать-надевать маску, поэтому большинство предпочитает просто не обращать на это внимания. А именно так - случайно - люди и подхватывают вирус.

Кто-то сейчас шутит, что теперь нас ждет второй сезон погони за пловцами в Гидропарке

В Украине сейчас циркулирует британский штамм коронавируса, который, как известно, является, по разным данным, на 25-75% заразнее. То есть его гораздо легче подхватить, а распространение труднее сдержать. Все это приводит к тому, что мы даже при уже привычных ограничениях прошлого года получаем большее количество инфицированных людей.

Кто-то сейчас шутит, что теперь нас ждет второй сезон погони за пловцами в Гидропарке. Шутки шутками, но один пловец не представляет угрозы, а ведь такими «пловцами» (нарушителями правил и ограничений) пытаются быть немало людей. И все эти исключения ломают систему. Это так же, как госпожа Тимошенко отстаивала право находиться без маски в самолете, потому что она переболела. Хорошо, но завтра все, кто увидел это, тоже будут отстаивать такое право, потому что переболели. И что, полицейским каждый раз разбираться, человек действительно переболел, или только делает вид? Вчитываться в справки с титром? Связываться с лабораториями для проверки подлинности справки? А если диагноз поставлен не лабораторно, а клинически – читать медицинскую карточку прохожего?

Правила либо одинаковы для всех, либо являются иллюзией. Если мы хотим остановить эпидемию, мы должны принять необходимость постоянно находиться в маске, выходя из дома, как новую норму поведения. У нас принято выходить на люди в одежде, хотя такая традиция существовала не всегда – аборигены до сих пор ходят голыми. Воспринимайте это как новую традицию – прикрывать еще одну часть тела. Иначе за день в разных местах можно нахвататься несколько порций инфекции.

В азиатских странах даже до пандемии маска в общественных местах была привычной вещью. Там она - элемент одежды

По ранним исследованиям (которые еще будут уточняться), для того, чтобы заболеть, достаточно набрать 280 вирусных частиц. Если меньше - скорее всего, иммунитет справится. Соответственно, эти 280 частиц можно набрать не одним вдохом (если, конечно, не целоваться с инфицированным человеком, потому что он выделяет около 105 частиц в минуту). Представьте, что 50 единиц можно подхватить, пройдя общим коридором на этаже жилого дома. Еще 50 – проехав в лифте, еще 50 – в общественном транспорте. Даже через вентиляцию санузла дома можно получить дополнительную часть (в Гонконге во время первой эпидемии SARS целый жилой квартал инфицировался именно через вентиляцию в санузлах. Известно, что вирус выделяется с фекалиями. В квартале Amoy Gardens аэрозоль создавался из-за неправильной конфигурации канализации. Однако известен более типичный риск: "туалетный шлейф". То есть струя аэрозоля, которая поднимается кверху при смывании и зависает в воздухе на несколько суток. В общем, когда мы консультируем крупные организации, то приходится контролировать более 700 подобных нюансов. Часть из них – это «нормализация инженерных систем – вентиляции, отопления, канализации). И так по частям, суммарно за день будет накоплена инфицирующая доза, которая человека свалит. Поэтому лучше «профильтровать» аэрозоль во всех этих местах сквозь респиратор или маску, и свести возможности получить очередную порцию инфекции к минимуму.

В азиатских странах даже до пандемии маска в общественных местах была привычной вещью. Там она - элемент одежды. И нам следует относиться к маскам так же.

Вадим Аристов, инфекционист, стратег, консультант по управлению изменениями

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