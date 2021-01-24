По состоянию на 24 января в Украине зафиксировано 1191812 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявили 3915 новых случаев.
Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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В частности, за минувшие сутки госпитализированы 2079 человек. 83 больных умерли. В то же время 5407 человек выздоровели. В течение суток осуществлено 23081 тестирование.
За все время пандемии в Украине от коронавируса выздоровели 947514 людей. Зафиксировано 21861 летальных исходов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.
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