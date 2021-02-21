По состоянию на утро 21 февраля в Украине выявлено 1304456 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки зафиксировано 4489 случаев.
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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности, за сутки заболели 323 ребенка и 133 медработника. Госпитализированы 2445 инфицированных, 58 больных скончались. В течение суток 1557 больных выздоровели.
За сутки в Украине проведено 27188 тестирований (в частности методом ПЦР – 19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 2 875).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320) и Закарпатской (281) областях.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 25 103 летальных случаев болезни. 1146073 человека выздоровели.
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