По состоянию на утро 28 февраля в Украине выявлено 1 347 849 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки подтвердилось 5833 новых случая, в том числе заболели 795 детей и 146 медработников.
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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, 27 февраля в Украине было госпитализировано 3 218 человек, 89 больных умерли. В то же время 1 702 больных выздоровели.
За сутки осуществлено 47811 тестирований на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 25 982 летальных случая, в то же время 1 170 023 больных выздоровели.
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