За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

По состоянию на утро 7 февраля в Украине выявлено 1244849 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 3370 случаев COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, в течение суток заболели 188 детей и 96 медработников. 1869 больных госпитализированы, 81 человек скончался. В то же время за сутки 2297 больных выздоровели.

За сутки осуществлено 19500 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).

За все время пандемии в Украине от COVID-19 выздоровели 1073046 людей. 23597 больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

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Автор: Дмитрий Захаров