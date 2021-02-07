По состоянию на утро 7 февраля в Украине выявлено 1244849 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 3370 случаев COVID-19.
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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, в течение суток заболели 188 детей и 96 медработников. 1869 больных госпитализированы, 81 человек скончался. В то же время за сутки 2297 больных выздоровели.
За сутки осуществлено 19500 тестирований (в частности методом ПЦР – 15 690, методом ИФА – 3 810).
За все время пандемии в Украине от COVID-19 выздоровели 1073046 людей. 23597 больных умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
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