В ковидные больницы попали более 1700 человек.

За минувшие сутки, 18 сентября, в Украине было зафиксировано 3983 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 422 ребенка и 52 медработника.

Об этом говорится в сводке Минздрава. За сутки с коронавирусом были госпитализированы 1767 больных, 46 пациентов скончались. В то же время 546 человек выздоровели.

В течение суток осуществлено 45858 тестирований. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине выявлено 2 348 381 случай коронавирусной болезни. 2 230 852 больных выздоровели. 54 875 случаев оказались летальными.

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Карантин в Украине

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу через 7 дней с момента публикации.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтую" или "зеленую") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Автор: Дмитрий Захаров