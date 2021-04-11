Для оценки рисков необходимы дополнительные исследования.

Южноафриканский штамм коронавируса может быть более устойчивым к действию вакцины Pfizer-BioNTech.

Как сообщает The Times of Israel, к такому выводу пришли израильские ученые.

Команда исследователей из университета Тель-Авива и медицинской организации Клалит секвенировала образцы 150 израильтян, у которых был положительный результат на COVID-19, несмотря на вакцинацию препаратом Pfizer.

Отмечается, что у заболевших преобладал южноафриканский штамм. Его распространенность среди привитых людей была в восемь раз выше, чем среди тех, кто еще не прошел иммунизацию. Хотя число случаев заболевания среди привитых людей относительно невелико, исследование показало, что южноафриканский штамм гораздо лучше справляется с «прорывом» иммунной системы привитых людей.

Ученые пришли к выводу, что южноафриканский штамм справляется с обходом вакцины Pfizer лучше, чем исходный вариант и британский штамм. Однако размер выборки исследования слишком мал, чтобы оценить масштаб угрозы.

Израиль стал одним из мировых лидеров по темпам вакцинации населения от COVID. В стране использовалась прежде всего вакцина от Pfizer.

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Автор: Дмитрий Захаров