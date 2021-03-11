Россиянин получил положительный тест на COVID, но продолжил участвовать во встречах и публичных мероприятиях.

Высланный из Польши российский дипломат Игорь Ощепков получил положительный тест на COVID-19, однако проигнорировал санитарные требования и продолжал появляться на публичных мероприятиях.

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Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PAP, такое заявление сделал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Польши", - указал польский чиновник.

По словам Жарина, перед возвращением в РФ россиянин совершил "ряд действий и поступков, которые представляли дополнительную эпидемическую угрозу" в Польше. В частности, его видели по записи Познанской демонстрации в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января.

"Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает COVID-19, не придерживался санитарных требований, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних лиц", - отметил спикер.

Такое поведение Жарин оценил как безответственное и опасное. По его словам, зарубежные партнеры Польши также отмечали случаи легкомысленного отношения российских дипломатов к противоэпидемическим требованиям.

Российского консула в Познани выслали из Польши в ответ на недавнюю высылку Россией трех дипломатов стран ЕС. 8 февраля его объявили персоной нон грата, а 20 февраля он покинул территорию страны.

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Автор: Дмитрий Захаров