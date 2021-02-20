Пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.

Поляки и британцы, которые побывали на горно-лыжном курорте “Буковель”, могли завезти на Ивано-Франковщину британский штамм коронавируса.

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Об этом “Obozrevatel” сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НАУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных на коронавирус в Ивано-Франковской области.

"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и британский”, – отметил врач.

По его словам, пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.

“Поскольку в “Буковеле” были люди из разных областей – можно ожидать распространения инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и на медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в “Буковеле” – старайтесь не контактировать с другими”, – дополнил Курпита.

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Автор: УНИАН