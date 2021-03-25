В настоящее время в стране уже половина COVID-коек с кислородом и каждый пятый аппарат искусственной вентиляции легких заняты пациентами. Реанимационные койки заполнены на 60%.

На следующей неделе в «красной» зоне эпидемической опасности может оказаться более половины регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации еженедельного анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

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«Для того, чтобы в Украине анализировать динамику заболеваемости, необходимо смотреть на динамику по госпитализациям. Мы видим, что с этой недели уже после стабильного роста в 20% в неделю количество госпитализаций перестало увеличиваться таким темпом и немного замедляется: с 20% до 14%. Это хороший знак, но он должен идти параллельно с тем, что выписки из больниц должны продолжать расти большими темпами, догоняя госпитализацию», - заявил он.

По словам Ганиченко, это пока не наблюдается, а количество госпитализаций продолжает на четверть превышать количество выписок из больниц.

«Если мы говорим о загруженности ресурсов ..., то сейчас уже половина COVID-коек с кислородом и каждый пятый аппарат ИВЛ заняты пациентами. Реанимационные койки заняты на 60% по стране», - добавил он.

«С сегодняшнего дня Николаевская и Черкасская области показали превышение порогов для вхождения в «красный» уровень эпидемической опасности и, ожидается, что сегодня или завтра состоится заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, где будет принято решение об отнесении этих регионов к «красному уровню» эпидопасности. То есть сейчас уже есть 11 регионов, в которых установлен или в течение ближайших дней будет установлен «красный» уровень», - добавил он.

По словам эксперта, также необходимо вводить дополнительный карантин в Винницкой области, которая «растет» уже достаточно длительное время, и в Хмельницкой, которая начали «расти» две-три недели назад и вышла на один из самых высоких уровней госпитализаций в стране.

Аналитик также отметил, что Ривненская, Черниговская и Тернопольская области также вскоре могут войти в «красную» зону эпидопасности.

«То есть уже на следующей неделе мы можем иметь более 50% регионов в «красном» уровне эпидемической опасности. Это означает, что на следующей неделе уже ожидается решение правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в «красном» уровне для ввода общенационального локдауна или не будет», - подчеркнул Ганиченко.

Однако, по его словам, в Ивано-Франковской области по коэффициенту выявления случаев коронавирусной болезни и по уровню госпитализации ситуация значительно улучшается. Однако, по словам Ганиченко, это не значит, что в этом регионе можно ослаблять карантин, поскольку здесь до сих пор наблюдается наибольшее количество пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна COVID-19.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день в "красной" зоне эпидопасности распространения COVID-19 находятся Киев и 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая.

"Желтой" остается только Херсонская область, а все остальные области страны - в "оранжевой" зоне. "Зеленых" областей в стране вообще нет.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 362 человека.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, умерли 31 тыс. 135.

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Автор: Константин Гончаров