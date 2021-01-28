Варфоломей поблагодарил медиков по всему миру за самопожертвование в борьбе с пандемией.

Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата.

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Как сообщается, Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку сегодня, 28 января, незадолго до полудня, в государственной университетской клинике в Стамбуле.

Варфоломей поблагодарил медперсонал клиники и их коллег по всему миру за самопожертвование в борьбе с пандемией.

"Он (Варфоломей - УНИАН) надеется, что как можно больше людей в мире будут вакцинированы, чтобы остановить смертельный вирус", - говорится в сообщении.

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Перевод: Екатерина Лиманская