Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата.
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Как сообщается, Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку сегодня, 28 января, незадолго до полудня, в государственной университетской клинике в Стамбуле.
Варфоломей поблагодарил медперсонал клиники и их коллег по всему миру за самопожертвование в борьбе с пандемией.
"Он (Варфоломей - УНИАН) надеется, что как можно больше людей в мире будут вакцинированы, чтобы остановить смертельный вирус", - говорится в сообщении.
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