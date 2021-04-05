Профессор Сергей Дубров заверил, что прививки вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech не влекут тяжелых побочных эффектов.

Все одобренные Всемирной организацией здравоохранения и зарегистрированные в Украине вакцины на 100% защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

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По его словам, что касается вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, то в Украине пока еще нет собственных наработок по ее эффективности, однако эту вакцину применяют во многих странах мира, в частности, в Турции (эта страна закупила 509 млн. доз CoronaVac), в Доминиканской республике.

«Если говорить о данных по ее эффективности, то турецкие исследования показывают эффективность CoronaVac на уровне 83%: 50% - это предотвращение любых случаев заболевания, 78-80% - предотвращение среднего и тяжелого течения, и в 100%, как и у всех вакцин, преквалифицированных ВОЗ, предотвращение тяжелого и критического течения болезни. А именно такие пациенты нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии», - сказал Дубров.

Говоря о побочных эффектах вследствие прививки CoronaVac, Дубров отметил, что не существует ни одного лекарственного средства, которое не имело бы побочных эффектов. Относительно этой вакцины, то побочная реакция составляет не более 0,3%, и еще не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая - смерти или анафилактического шока.

«То есть мы можем говорить о безопасности и высокой эффективности данной вакцины», - подытожил профессор.

Вакцина от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, Минздрава для применения в Украине зарегистрировало вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится ориентировочно до 9 апреля, и после этого ее направят в госпредприятия "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Украине 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

По данным Минздрава, с начала кампании в стране привито 291 тыс. 824 человека, из них получили 1 дозу - 291 тыс. 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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Автор: Дмитрий Хилюк