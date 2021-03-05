Степанов отметил, что на пятый день после вакцинации чувствует себя прекрасно, отсутствуют какие-либо аллергические реакции или побочные эффекты.

Врачи запустили в соцсетях флешмоб по популяризации кампании вакцинации от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который присоединился к флешмобу, на своей странице в Facebook.

«Пятый день после вакцинации. Чувствую себя прекрасно. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов. Единственное, минут 20 после прививки болело место укола. А еще через полчаса и это прошло. Поэтому, я еще раз настаиваю, что вакцинация - единственный способ уберечь себя от COVID-19 и его страшных последствий», - отметил он.

Министр заметил, что для поддержки украинских врачей приобщается к всеукраинскому флешмобу по популяризации кампании вакцинации в Украине.

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«Под этим хэштегом (# яликарявакцинуюсь) вы прочитаете рассказы врачей, которые знают, что вакцинация равна жизни», - сообщил Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Константин Гончаров