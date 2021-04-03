В то же время в больнице ошибку со своей стороны отрицают, поскольку родные присутствовали, когда труп запаковывали.

Медиков Богодуховской ЦРБ под Харьковом обвинили в том, что они по ошибке выдали родственникам умершего пациента тело другого человека.

Об этом говорится в сюжете Суспільне.

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По словам пострадавших, мужчина скончался от сердечной недостаточности. Однако из-за того, что лечился в COVID-отделении, его отдали в черном пакете. В том же пакете его положили в гроб.

Но во время церемонии прощания близким покойного позвонил муж одной из медиков и предупредил, что им выдали не то тело – в пакете была неизвестная женщина.

"Это муж одной из сотрудниц этой больницы. Муж! Не заместитель врача, не секретарь, у которых есть мои телефоны, не главная медсестра, а муж. И сказал: "Сережа, а в гробу-то не Николай Иванович. Там находится какая-то неизвестная женщина, которую перепутали при выдаче тел", — рассказывает зять умершего.

В то же время в больнице ошибку со своей стороны отрицают, поскольку родные присутствовали, когда труп запаковывали.

Городской совет проверит действия работников больницы.

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Автор: Яна Ставская