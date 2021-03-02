Парень рассказал о повышении температуры и боли в месте инъекции.

В Днепре врач медицины неотложных состояний Алексей Берегий завел блог-дневник после вакцинации от коронавируса.

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26 февраля медик получил прививку индийской вакциной CoviShield. С тех пор он ежедневно рассказывает о своем состоянии в Facebook.

По словам врача, в первый день после вакцинации у него незначительно поднялась температура (до 38 градусов) и возник головная боль. Устранить симптомы помог парацетамол.

"Телефонный звонок от мамы. Связь с 5G вышкой нормальная. Разговор без прерываний. Чувствую незначительную боль в области места инъекции, видимо просто чип чешется», - пошутил врач.

На второй день температура уже не повышалась, однако боль в месте инъекции не прошла.

"Чип на месте, потому что плечо еще болит, температура 36,7. возможно это начало летальной гипотермии от вакцины? Увидим позже. Решил замерить сатурацию. Результат - 99% - как у молодого», - иронизирует парень.

На третий день боль в плече прошла, и никаких необычных симптомов медик у себя не заметил. На четвертый день он вернулся на работу.

«Давление», «Одышка», «Тошнота», «Температура», «Кровь из носа»... Нет, это не новые симптомы после вакцины. Это хронология ночного дежурства. Ничего из вышеуказанных состояний у меня не наблюдается, а общее самочувствие позволяет работать на все 100», - подытожил он.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по Лицензии Oxford / AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Дмитрий Захаров