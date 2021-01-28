В течение двух недель изоляции специалисты ВОЗ пытались работать в гостиничных комнатах.

Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Китай, завершила 14-дневный карантин и начинает исследовать происхождение коронавируса, который стал причиной пандемии.

Читайте такжеКак ухаживать за коронавирусными больными: ВОЗ обновила свои рекомендацииЭта разновидность коронавируса был впервые обнаружена в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Проблемы с приездом специалистов ВОЗ в Китай

Приезд исследователей ВОЗ долго откладывали на фоне споров с Китаем, в ходе которых в частности США обвиняли китайские власти в сокрытии масштабов начальных вспышек болезни.

Приезд делегации претерпел задержки, когда отдельные ее члены имели проблемы с въездом, которые китайские власти назвали недоразумениями, передает Голос Америки.

Задержания вызвали критику Китая со стороны главы ВОЗ, которую бывший президент США Дональд Трамп называл «китайскоцентричной».

Что будут делать специалисты ВОЗ в Китае

У 13 специалистов есть две недели на то, чтобы лично пообщаться с работниками китайских научных институтов, больниц, а также с представителями рыбного базара, который называют местом связанным с первыми случаями COVID-19.

Китай теперь настаивает, что выявление COVID-19 в Ухане, не означает, что болезнь появилась именно там, и китайские представители утверждают, что этот коронавирус мог уже тогда быть и в других странах.

Команда ВОЗ, прибывшая в Китай 14 января, будет полагаться на материалы, собранные и предоставленные китайскими официальными представителями.

28 января они впервые после изоляции вышли из отеля и сели в автобус, не общаясь с журналистами, которые стояли за барьерами у входа.

В течение двух недель изоляции специалисты ВОЗ во главе с Петером Беном Эмбариком, который специализируется на передаче животных болезней людям, пытались работать в гостиничных комнатах с помощью видеосвязи.

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Автор: УНИАН